Whiten Your Teeth Naturally: 5 Remedies

A whiter, brighter smile is a common desire for many people. Here are some simple methods to whiten your teeth at home naturally.
Swishing oil around the mouth helps remove dirt, bacteria, and debris. This ancient Indian practice also helps boost overall health.
Brushing your teeth with baking soda helps remove stains and prevents bacteria from growing.
Papain and bromelain, which are enzymes found in papaya and pineapples, respectively. These enzymes may help whiten teeth.
Eating crunchy, raw vegetables can help rub plaque away as you chew.
Rubbing banana, orange, or lemon peel gently on your teeth for about 2 minutes can help achieve a brighter smile.
Limit consumption of beverages like coffee, tea and red wine, which may stain your teeth. Also, use a straw while drinking carbonated drinks.
These tips may help you achieve whiter teeth; however, they are no substitute for brushing.
