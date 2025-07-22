Whiten Your Teeth Naturally: 5 Remedies


Teeth whitening

A whiter, brighter smile is a common desire for many people. Here are some simple methods to whiten your teeth at home naturally.

Oil pulling

Swishing oil around the mouth helps remove dirt, bacteria, and debris. This ancient Indian practice also helps boost overall health.

Baking soda

Brushing your teeth with baking soda helps remove stains and prevents bacteria from growing.

Fruits

Papain and bromelain, which are enzymes found in papaya and pineapples, respectively. These enzymes may help whiten teeth.

Vegetables

Eating crunchy, raw vegetables can help rub plaque away as you chew.

Rub peels

Rubbing banana, orange, or lemon peel gently on your teeth for about 2 minutes can help achieve a brighter smile.

Pro tip

Limit consumption of beverages like coffee, tea and red wine, which may stain your teeth. Also, use a straw while drinking carbonated drinks.

Remember

These tips may help you achieve whiter teeth; however, they are no substitute for brushing.

