This Is The Best Drink For Diabetes


When left uncontrolled, diabetes can lead to severe complications. Eating right can help maintain healthy blood sugar levels.

Over time, some foods and beverages have gained recognition for their potential benefits in managing diabetes.

Dr. Saurabh Sethi, a gastroenterologist trained at AIIMS, Harvard revealed that unsweetened green tea is the best beverage for diabetics.

In an Instagram video, Dr. Sethi highlights the effectiveness of green tea in diabetes management.

Several studies indicate that drinking green tea can help manage and prevent diabetes. It may also improve insulin sensitivity. 

Green tea contains catechins, an antioxidant which can help control type-2 diabetes when consumed daily.

In addition to drinking green tea, eat a well-rounded diet, exercise regularly, hydrate well, check your blood sugars regularly and get routine checkups done.

Just like any other food and beverage, do not overconsume green tea. Talk to your doctor to know the right dosage for you. 

