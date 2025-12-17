Image Credit: Pexels

Signs You Are Low On Calcium


The Indian population has seen a rise in calcium deficiency symptoms, especially among adults with low dairy or leafy‑green intake. Researchers say early signs often go unnoticed until they begin affecting muscles, bones, and nerves.

Image Credit: Pexels

Image Credit: Pexels

Muscle Cramps

Studies report that persistent muscle cramps may signal declining calcium levels.

Certain medical reports indicate that brittle nails often appear when calcium intake is chronically low.

Brittle Nails

Image Credit: Pexels

Tingling Sensation

Researchers linking tingling in hands and feet to impaired nerve signalling from calcium deficiency.

Image Credit: Freepik

Bone Fractures

Studies show that frequent bone fractures may reflect long‑term calcium depletion.

Image Credit: Pexels

Worsening Symptoms

Health data suggests severe PMS symptoms can worsen when calcium is inadequate.

Image Credit: Pexels

Insomnia

Sleep specialists note that insomnia may be tied to low calcium, affecting melatonin pathways.

Image Credit: Pexels

Dry, Itchy Skin

Studies observe that dry, itchy skin can be a result of mineral deficiencies.

Image Credit: Pexels

Irregular Heartbeat

Studies indicate that irregular heartbeats may occur when calcium levels drop too low.

Image Credit: Pexels

Weak Tooth Enamel

Studies suggest that weakened tooth enamel is a common early indicator of low calcium levels.

Image Credit: Pexels

Chronic Fatigue

Several studies document that chronic fatigue may stem from calcium's role in muscle energy use.

Image Credit: Pexels

Image Credit: Pexels

