Signs You Are Low On Calcium

Image Credit: Pexels
This is a paragraph (p)
The Indian population has seen a rise in calcium deficiency symptoms, especially among adults with low dairy or leafy‑green intake. Researchers say early signs often go unnoticed until they begin affecting muscles, bones, and nerves.
Image Credit: Pexels
Image Credit: Pexels
Studies report that persistent muscle cramps may signal declining calcium levels.
Certain medical reports indicate that brittle nails often appear when calcium intake is chronically low.
Image Credit: Pexels
Researchers linking tingling in hands and feet to impaired nerve signalling from calcium deficiency.
Image Credit: Freepik
Studies show that frequent bone fractures may reflect long‑term calcium depletion.
Image Credit: Pexels
Health data suggests severe PMS symptoms can worsen when calcium is inadequate.
Image Credit: Pexels
Sleep specialists note that insomnia may be tied to low calcium, affecting melatonin pathways.
Image Credit: Pexels
Studies observe that dry, itchy skin can be a result of mineral deficiencies.
Image Credit: Pexels
Studies indicate that irregular heartbeats may occur when calcium levels drop too low.
Image Credit: Pexels
Studies suggest that weakened tooth enamel is a common early indicator of low calcium levels.
Image Credit: Pexels
Several studies document that chronic fatigue may stem from calcium's role in muscle energy use.
Image Credit: Pexels
Image Credit: Pexels
For More Stories
like this check out: