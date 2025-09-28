Ways To Keep Heart Healthy

Image Credits: Pexels
World Heart Day is observed September 29 every year to raise awareness about cardiovascular diseases and promote preventive measures for better heart health.
Eat a balanced diet with plenty of fruits, vegetables, whole grains, and lean proteins. Foods rich in omega-3 fatty acids can be particularly beneficial.
Aim for at least 150 minutes of moderate aerobic activity or 75 minutes of vigorous activity each week.
Keeping your weight in check helps reduce the strain on your heart. A healthy BMI can lower the risk of heart disease.
Chronic stress can negatively impact heart health. Practice stress-reducing techniques such as meditation, yoga, or deep-breathing exercises.
Aim for 7-9 hours of quality sleep each night. Poor sleep can lead to issues like obesity and high blood pressure, which can affect heart health.
Regularly check your blood pressure, as high blood pressure can damage the heart over time.
High cholesterol can contribute to heart disease. Consider foods that help manage cholesterol levels.
