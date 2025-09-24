Navratri 2025: Unhealthy Fasting Foods To Avoid

Image Credits: Pexels
Fasting during Navratri can be healthy, but only if you skip these common traps.
Sabudana vadas and pakoras are calorie bombs that leave you sluggish.
Relying only on aloo-based meals spikes blood sugar and adds empty carbs.
Packaged vrat snacks are loaded with salt, trans fats, and preservatives.
Carb-heavy sabudana khichdi without veggies or nuts can cause energy crashes.
Packaged juices and sugary sherbets cause sugar spikes and dehydration.
Even rock salt in excess raises blood pressure and causes water retention.
Too much fat and dairy in the form of paneer, fresh cream, etc slows digestion and causes bloating.
Even natural sugars can spike energy when eaten in excess. Spread intake through the day.
Relying only on tea/coffee instead of water or coconut water worsens fatigue.
From kheer to halwa, excess sugar leads to weight gain and energy dips.
