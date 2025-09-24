Navratri 2025: Unhealthy Fasting Foods To Avoid


Fasting during Navratri can be healthy, but only if you skip these common traps.

Deep-Fried Snacks

Sabudana vadas and pakoras are calorie bombs that leave you sluggish.

Excess Potato Dishes

Relying only on aloo-based meals spikes blood sugar and adds empty carbs.

Store-Bought Chips

Packaged vrat snacks are loaded with salt, trans fats, and preservatives.

Too Much Sabudana

Carb-heavy sabudana khichdi without veggies or nuts can cause energy crashes.

Sweetened Beverages

Packaged juices and sugary sherbets cause sugar spikes and dehydration.

Overuse Sendha Namak

Even rock salt in excess raises blood pressure and causes water retention.

Creamy Curries

Too much fat and dairy in the form of paneer, fresh cream, etc slows digestion and causes bloating.

Overeating Fruits

Even natural sugars can spike energy when eaten in excess. Spread intake through the day.

Skipping Hydration

Relying only on tea/coffee instead of water or coconut water worsens fatigue.

Overindulge In Sweets

From kheer to halwa, excess sugar leads to weight gain and energy dips.

