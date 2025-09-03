How To Hydrate In The Morning


After 6-8 hours of sleep, the body is dehydrated. Hydration jumpstarts metabolism, brain function and helps flush out toxins.

Drink Water First

Having 1-2 glasses (200-400 ml) plain water at room temperature replenishes overnight fluid loss.

Avoid Chugging

Sip water slowly, not all at once. This prevents bloating and discomfort.

Try Warm Lemon Water

Lukewarm lemon water boosts digestion, provides vitamin C and antioxidants, giving a natural, refreshing start.

Coconut Water Boost

Fresh, unflavoured coconut water is a natural electrolyte drink that rehydrates better than sugary packaged juices.

Herbal Infusions

Ginger, tulsi, or mint water may aid digestion and immunity. Avoid caffeinated drinks first thing.

Seasonal Fruits

Hydrate with watermelon, orange, papaya in summer; guava, apple, pear in winter. These add fibre and vitamins.

Use Copper/Clay Jugs

Traditional storage vessels enhance mineral balance and keep water cool naturally.

Set A Routine

Keep a glass by the bedside so that morning hydration becomes habit with consistency.

Avoid Mistakes

Don't skip water and drink tea/coffee first. Avoid overloading with sugary juices or packaged drinks.

