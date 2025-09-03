How To Hydrate In The Morning

Image Credits: Pexels
After 6-8 hours of sleep, the body is dehydrated. Hydration jumpstarts metabolism, brain function and helps flush out toxins.
Image Credits: Pexels
Having 1-2 glasses (200-400 ml) plain water at room temperature replenishes overnight fluid loss.
Image Credits: Pexels
Sip water slowly, not all at once. This prevents bloating and discomfort.
Image Credits: Pexels
Lukewarm lemon water boosts digestion, provides vitamin C and antioxidants, giving a natural, refreshing start.
Image Credits: Pexels
Fresh, unflavoured coconut water is a natural electrolyte drink that rehydrates better than sugary packaged juices.
Image Credits: Pexels
Ginger, tulsi, or mint water may aid digestion and immunity. Avoid caffeinated drinks first thing.
Image Credits: Pexels
Hydrate with watermelon, orange, papaya in summer; guava, apple, pear in winter. These add fibre and vitamins.
Image Credits: Pexels
Traditional storage vessels enhance mineral balance and keep water cool naturally.
Image Credits: Pexels
Keep a glass by the bedside so that morning hydration becomes habit with consistency.
Image Credits: Pexels
Don't skip water and drink tea/coffee first. Avoid overloading with sugary juices or packaged drinks.
Image Credits: Pexels
Image Credits: Pexels
For more stories
like this check out: