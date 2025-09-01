Easy Indoor Exercises For Rainy Days

Image Credits: Pexels
Rainy days can disrupt outdoor routines, but indoor workouts keep you consistent, boost mood, immunity, and stamina. Here are some exercises you can try.
March in place, try arm circles, shoulder shrugs and gentle side stretches for 5 minutes at least.
These provide full-body cardio and are great for heart and lung health. Do 2-3 sets of 20-30 reps.
Run in place, lifting knees high, for 30-60 seconds (3 reps). Spot jogging increases endurance & burns calories.
Squats improve balance and strengthen legs and core. Do 2-3 sets of 12-15 reps each.
These target thighs and glutes, and enhance stability. Do 2 sets of 10 reps per leg for effectiveness.
These build chest, arms, shoulders, and beginners can try knee push-ups. Ideally do 2-3 sets of 8-12 reps.
Plank exercises strengthen the core and back. Start with 20-30 seconds and progress up to 1 minute.
Never skip this step. Do forward bends, quad stretches, cat-cow stretches to prevent soreness.
