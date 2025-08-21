Desi Foods That Help Lower Blood Sugar 


Diabetes management involves eating right to keep blood sugar levels under control. Here are some desi superfoods for diabetics.

Jamun

Jamun contains compounds like anthocyanins, which have been shown to help regulate blood sugar levels. The seeds of the jamun fruit can also help in managing diabetes.

Amla

Alma is rich in vitamin C and antioxidants. Its high fiber content may stabilize blood sugar levels and help prevent spikes after meals.

Okra

The mucilage in okra can help control blood sugar levels by slowing down the absorption of sugar.

Curry leaves

These leaves contain compounds that may lower blood sugar levels and improve glucose metabolism. They also have antioxidant properties.

Moringa

Moringa leaves are packed with vitamins and minerals and have been found to reduce blood sugar levels.

Fenugreek

Fenugreek seeds are known to improve insulin sensitivity. They may also help slow down glucose absorption, effectively managing blood sugar levels.

Cinnamon

This spice has been extensively studied for its potential to lower blood sugar levels. Cinnamon can improve insulin sensitivity and lower fasting blood sugar levels. 

