Image Credits: Pexels
Diabetes management involves eating right to keep blood sugar levels under control. Here are some desi superfoods for diabetics.
Image Credits: Pexels
Jamun contains compounds like anthocyanins, which have been shown to help regulate blood sugar levels. The seeds of the jamun fruit can also help in managing diabetes.
Image Credits: Pexels
Alma is rich in vitamin C and antioxidants. Its high fiber content may stabilize blood sugar levels and help prevent spikes after meals.
Image Credits: Pexels
The mucilage in okra can help control blood sugar levels by slowing down the absorption of sugar.
Image Credits: Pexels
These leaves contain compounds that may lower blood sugar levels and improve glucose metabolism. They also have antioxidant properties.
Image Credits: Pexels
Moringa leaves are packed with vitamins and minerals and have been found to reduce blood sugar levels.
Image Credits: Pexels
Fenugreek seeds are known to improve insulin sensitivity. They may also help slow down glucose absorption, effectively managing blood sugar levels.
Image Credits: Pexels
This spice has been extensively studied for its potential to lower blood sugar levels. Cinnamon can improve insulin sensitivity and lower fasting blood sugar levels.
Image Credits: Pexels
Image Credits: Pexels
For more stories
like this check out: