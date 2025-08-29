Creatine Supplements: Uses & Side Effects

Image Credits: Pexels
Creatine is one of the most popular supplements available today. It serves as a crucial energy source during high-intensity activities.
Creatine supplements can help enhance athletic performance, increase muscle mass, prevent muscle damage, and improve recovery.
Some studies also suggest that creatine may help prevent skin ageing and enhance cognitive function.
While creatine is generally safe, some users may experience stomach cramps, nausea, or diarrhea, especially if they do not stay adequately hydrated.
Those with pre-existing kidney issues should consult a healthcare professional before use.
Taking very high doses of creatine over long periods may increase the load on the kidneys.
Creatine is a versatile and beneficial supplement that can enhance fitness and overall well-being.
For safe use, start with a lower dose and combine it with a well-balanced diet. Also, drink plenty of water and consult an expert for proper guidance.
