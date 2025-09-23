Benefits Of Roasting As A Cooking Method

Image Credits: Pexels
Roasting isn't just about tasty results, it's also one of the healthiest ways to cook your food. Here are some benefits.
Dry heat caramelises natural sugars, giving vegetables and meats a rich, deep taste.
Unlike frying, roasting needs only a drizzle of oil, reducing overall fat intake.
Gentle dry heat helps preserve heat-sensitive vitamins and antioxidants in vegetables.
Studies show roasting tomatoes and carrots increases antioxidants like lycopene and beta-carotene.
Roasting creates crunch without deep frying, making veggies more appealing for kids and adults alike.
Caramelisation brings out natural sweetness in root vegetables like carrots, beets, and sweet potatoes.
You can roast vegetables, nuts, grains, paneer, chicken, or fish, all with great results.
Light roasting softens fibres, making some foods easier to chew and digest.
Compared to deep frying, roasting generates fewer unhealthy by-products like trans fats.
Lower oil usage and better nutrient retention make roasting supportive of heart health.
