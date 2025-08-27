Acne Prevention In Monsoon Season

Image Credits: Pexels
Monsoon can contribute to acne breakouts due to increased humidity, sweating, and clogged pores. The damp, sticky weather can worsen oily skin, promote bacterial growth, and lead to more frequent breakouts. We share simple prevention tips to reduce your risk of acne this monsoon.
Use a mild, oil-free, non-comedogenic cleanser to remove excess oil, sweat, and dirt without over-drying.
Even oily skin needs hydration. Choose gel-based or water-based moisturisers that won't clog pores.
Gently exfoliate to remove dead skin cells, which helps prevent clogged pores. Avoid harsh scrubs that can irritate active acne.
Let your skin breathe. If needed, use non-comedogenic or mineral makeup.
Your hands carry bacteria that can cause acne. Repeated touching can transfer oils and germs to your face, worsening breakouts.
Drink plenty of water to flush out toxins and keep your skin balanced from the inside out.
In humid conditions, these can harbour bacteria and oil. Change them every few days to prevent breakouts.
